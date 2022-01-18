Zonguldak'ta dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle bir binanın çatısında bulunan sac levhalar uçtu.

Düşen sac levhalar iki kişiyi yaralarken, bir otomobilinde camını kırdı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Yaralılardan biri yaşadığı korku nedeniyle gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.