Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 13:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fırtınada uçan sac levhalar iki kişiyi yaraladı
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak’ta fırtınanın etkisiyle çatıdan düşen çok sayıda sac levha iki kişinin yaralanmasına, bir otomobilin zarar görmesine neden oldu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Zonguldak'ta dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle bir binanın çatısında bulunan sac levhalar uçtu.
Düşen sac levhalar iki kişiyi yaralarken, bir otomobilinde camını kırdı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Yaralılardan biri yaşadığı korku nedeniyle gözyaşlarına hakim olamadı.
Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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