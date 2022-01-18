Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 14:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-İHA
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi: Kaza anı kameraya yansıdı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da direksiyon başında kalp krizi geçirerek kaza yapan kamyon şoförü hayatını kaybetti. O kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Direksiyon başında bir anda fenalaştı, kontrolünü kaybedince kaza yaptı.
İstanbul Arnavutköy'de kamyon şoförü, seyir halindeyken kalp krizi geçirdi.
Araç yan yatarak yol kenarındaki çayırlık alana devrildi.
Şoför olay yerinde yaşamını yitirdi
Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kamyon şoförünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye, şoförün bedenini sıkıştığı yerden çıkardı.
Meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Etiketler: İstanbul
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