Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 14:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'de uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışması sonucu, örgütlü olarak uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 4 şüphelinin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda 80 gram uyuşturucu, 10 sentetik uyuşturucu hap, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 hassas terazi, 5 tabanca, 1 bıçak, 47 fişek, 1 kamera kayıt cihazı, 1 uyuşturucu satışıyla ilgili doküman ile suçtan elde edilen gelir olarak 700 euro, 1720 dolar ve 9 bin 855 lira ele geçirildi.
4 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Balıkesir Narkotik Uyuşturucu
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