Balıkesir'in Edremit ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışması sonucu, örgütlü olarak uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 4 şüphelinin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 80 gram uyuşturucu, 10 sentetik uyuşturucu hap, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 hassas terazi, 5 tabanca, 1 bıçak, 47 fişek, 1 kamera kayıt cihazı, 1 uyuşturucu satışıyla ilgili doküman ile suçtan elde edilen gelir olarak 700 euro, 1720 dolar ve 9 bin 855 lira ele geçirildi.

4 şüpheli gözaltına alındı.