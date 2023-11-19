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Türkiye
AA 19.11.2023 20:21

Erzincan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

Erzincan'da, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Erzincan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
[Fotograf: AA]

Akşam saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolundaki Kızıldağ Geçidi'ne ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Olumsuz hava koşullarına hazırlıksız yakalanan, yük taşımacılığı yapan çok sayıda çekici araç, söz konusu mevkide kayarak yolun kısmen kapanmasına neden oldu.

Karayolları ve polis ekipleri, ağır tonajlı araçların iş makinesi marifetiyle yoldan çekilmesine destek verdi.

Karayolları ekipleri, yolları kardan temizleyip tuzlama yaparak trafiği açık tutmaya çalışıyor.

Trafik polisleri ise tır, çekici ve ağır tonajlı araçları durdurarak, sürücüleri kar ve buzlanma nedeniyle bir süre dinlenme tesislerinde beklemeleri, ekiplerce yapılan çalışmaların ardından yola devam etmeleri konusunda uyarıyor.

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