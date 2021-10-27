Erhan S'nin kullandığı kamyonet, ilçe merkezindeki Orman Müdürlüğü Kavşağı'nda, Yusuf A. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada kamyonet sürücüsü Erhan S. ile yanında bulunan Ali Ekrem S. ve otomobil sürücüsü Yusuf A ile aynı araçtaki Selfinaz Çerçi, Mediha Y., Mustafa Eymen Y. ile Mevlüt H. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Selfinaz Çerçi, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.