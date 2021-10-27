Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 15:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde kamyonet ile otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Erhan S'nin kullandığı kamyonet, ilçe merkezindeki Orman Müdürlüğü Kavşağı'nda, Yusuf A. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada kamyonet sürücüsü Erhan S. ile yanında bulunan Ali Ekrem S. ve otomobil sürücüsü Yusuf A ile aynı araçtaki Selfinaz Çerçi, Mediha Y., Mustafa Eymen Y. ile Mevlüt H. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Selfinaz Çerçi, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Etiketler: Erzincan Trafik Kazası
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