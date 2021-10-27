Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 14:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kaza yaptırdı; yardım etmek yerine yoluna devam etti
[Fotoğraf: İHA]
Esenyurt’ta bir motosiklet sürücüsü, caddede yürüyen adama vurmamak için direksiyonunu kırarak trafoya çarptı. Motosikleti ile birlikte devrilen sürücüye yardım etmek yerine hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden adamın rahatlığı kameraya yansıdı.
Pazartesi günü sabah saatlerinde Esenyurt İncirtepe Mahallesinde, işe gitmek için motoruyla yola çıkan Yusuf Tavşan, seyir halinde ilerlediği sırada yola çıkan adama vurmamak için gidon hakimiyetini kaybederek yan yattı.
Tavşan, elektrik trafosuna çarparak durabildi. Yaralanan Tavşan’ın yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, kazaya sebebiyet veren vatandaşın umursamadan yola devam etmesi pes dedirtti.
Motorunda ve elinde hasar oluşun Tavşan hastaneye kaldırılırken yaşanan kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası Elektrik
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