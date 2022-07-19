Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 01:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da iki araç çarpıştı
Erzincan'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.
F.F.U'nun kullandığı otomobil, Tekin Civaş Bulvarı'nda H.B idaresindeki cip ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan E.U ve 2 yaşındaki Y.E.Ü yaralandı.
Ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılan yaralılardan H.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Erzincan Trafik Kazası
Son Haberler
- 01:00
- 00:52
- 00:47
- 00:38
- 00:35
Sıradaki Haber
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 25 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz