Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 00:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara'da fırtına bekleniyor
[AA Arşiv]
Marmara'nın batısı Tekirdağ ve Edirne'nin güneyinde kısa süreli fırtına bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgar 19-20 Temmuz tarihleri arasında Marmara'nın batısı (Tekirdağ ve Edirne'nin güneyi) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına 40-70 kilometre saat şeklinde esecek.
Bu nedenle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Marmara Bölgesi Fırtına Meteoroloji Tekirdağ Edirne İstanbul
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