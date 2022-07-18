Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 23:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çeşme'de çıkan yangın kontrol altına alındı
[Fotograf: AA]
İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi. Yangın 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracıyla yapılan çalışmayla kontrol altına alındı.
Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Yangın nedeniyle, Erythrai Antik Kenti çevresine yayılan alevler nedeniyle mahalledeki 8 ev, 3 restoran, 3 baraka tedbir amaçlı boşaltılmıştı.
Etiketler: İzmir Orman Yangını Yangın
Son Haberler
- 01:00
- 00:52
- 00:47
- 00:38
- 00:35
Sıradaki Haber
Bakan Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz