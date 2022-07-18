Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 23:00Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Derede sürüklenen traktörde mahsur kalan sürücüsü kurtarıldı
Ordu'nun Perşembe ilçesinde Adem Arslan, lastiklerini yıkamak için girdiği derede traktörle akıntıya kapılarak sürüklendi. Derenin ortasında devrilen traktörün üzerinde mahsur kalan Arslan, ekipler tarafından halatla kurtarıldı.
Ordu'nun Perşembe ilçesinde Adem Arslan traktörün kirlenen lastiklerini temizlemek için dereye girdi. Sağanak nedeniyle debisi yükselerek şiddetli akan derede akıntıya kapılan traktör sürüklenerek devrildi.
Derenin artasındaki tümseğe takılan traktörün üzerine çıkan Arslan, kurtarılmayı bekledi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler halat yardımıyla traktör üzerinde mahsur kalan sürücüyü çekerek kıyıya çıkardı. Sağlık durumu iyi olan sürücü kontrol amaçlı bir süre ambulansa alındı.
Etiketler: Hava Durumu Ordu Sağanak
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