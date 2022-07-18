Çanakkale ve Balıkesir açıklarında 119 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi ve Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 119 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 70 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki 2 farklı noktadaki lastik botlarda düzensiz göçmenler olduğunu tespit etti.
Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen çeşitli ülkelere mensup 70 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığının "TCSG-28" botunca düzenlenen operasyonlarla kurtarıldı.
Küçükkuyu beldesinde karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Balıkesir
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Midilli Adası'na geçmeye çalışan 49 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ayvalık açıklarında bir lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Bölgeye sevk edilen "TCSG-907" bot unsurları, 49 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Tıbbi yardımda bulunularak yiyecek ihtiyaçları giderilen yabancı uyruklular, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
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