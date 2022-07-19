Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 00:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 25 tutuklama
[Fotograf: TRT Haber]
Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 209 şüpheliden 25'i tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 11-17 Temmuz tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda, 2 kilo 690 gram uyuşturucu ve 2 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 209 zanlıdan 25'i, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Ankara Uyuşturucu Narkotik
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