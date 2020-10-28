Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Erzincan'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Erzincan'ın Tercan ilçesinde saat 12.16'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can kaybı ve zarar olmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin merkez üssünü Erzincan'ın Tercan ilçesi olarak açıkladı. 4,3 büyüklüğünde deprem 12.16'da kaydedildi.
Deprem 6,79 kilometre derinlikte oluştu.
Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 13:00
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