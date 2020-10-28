Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da, İskenderun ile ilgili yangınla hakkında açıklama yaptı.

Pakdemirli, şunları söyledi:

"Dün elinde benzin bidonu olan ve aracının arızalandığını söyleyen 2 kişi gözaltına alındı. Sorgulanıp serbest bırakıldı. Bugündü Yayladağ yangını ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı."