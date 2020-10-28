Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İskenderun'daki yangın kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA ]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İskenderun'daki yangının kontrol altına alındığını söyledi. Soğutma çalışmaları devam eden yangınla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da, İskenderun ile ilgili yangınla hakkında açıklama yaptı.
Pakdemirli, şunları söyledi:
"Dün elinde benzin bidonu olan ve aracının arızalandığını söyleyen 2 kişi gözaltına alındı. Sorgulanıp serbest bırakıldı. Bugündü Yayladağ yangını ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı."
Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 12:37
Sıradaki Haber
Özel harekat polisleri, dualarla Suriye’ye uğurlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz