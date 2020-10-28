Haber Giriş: Kaynak: DHA
Şarköy’de hortumun ardından sağanak etkili oldu
[Fotoğraf: DHA]
Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi açıklarında hortum meydana geldi. Hortumun ardından sağanak etkili olurken, caddeler suyla kaplandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Trakya’da sağanak uyarısının ardından Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi Mürefte Mahallesi açıklarında sabah saatlerinde hortum meydana geldi.
Kıyıdan yaklaşık 5-6 kilometre açıkta meydana gelen hortumun herhangi bir zarar vermediği belirtildi.
Şarköy ve çevresinde etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden olurken, Mürefte’de bazı cadde ve sokaklar ile zeytinlikler su altında kaldı.
Etiketler: YağışSon Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 12:32
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