Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin merkez üssünü Erzincan'ın Tercan ilçesi olarak açıkladı. 4,3 büyüklüğünde deprem 12.16'da kaydedildi. Deprem 6,79 kilometre derinlikte oluştu.

İlçe merkezinde olumsuz bir durum yaşanmadı ancak AFAD ekipleri köylerde hasar tespit çalışması başlattı. Bir belde ve 4 köydeki 23 evde çatlaklar tespit edildi.