Haber Giriş: 23 Ocak 2022 Pazar 08:38Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Erzincan-Sivas kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Erzincan-Sivas kara yolu tipi nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma açılması için küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Erzincan’ı Refahiye üzerinden Sivas'a bağlayan şehirlerarası kara yolunda gece saatlerinde başlayan kar yağışı rüzgarın etkisiyle tipiye dönüştü.
Tipi nedeniyle 2 bin 190 rakımlı kara yolunun Kızıldağ güzergahı çift yönlü ulaşıma kapatıldı.
Güzergahtaki kontrol noktalarında bekleyen polis ve jandarma ekipleri, bölgeden hiç bir aracın geçişine izin vermedi.
Bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri ise yolun tekrar ulaşıma açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.
Etiketler: Erzincan Kar Yağışı Sivas
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