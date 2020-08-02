Erkenciler yola çıktı, bayram tatilinden dönüş başladı. Bayram dönüşlerini trafiğe kalmamak için son güne bırakmayanları kimi zaman kilometreleri bulan uzun kuyruklar karşıladı.

Ege'den İstanbul'a dönüş yolunda yoğunluk

Ege'deki tatil beldelerinden İstanbul'a dönüşler nedeniyle Bursa'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Çanakkale'de feribot kuyruğu kilometreleri buldu.

Anadolu Otoyolunda akıcı yoğunluk

Anadolu-İstanbul güzergahı ise daha sakindi. Jandarma Komutanlığına bağlı askeri helikopterlerle birlikte Kuzey Marmara Otoyolu'nda bayram trafiği havadan denetleniyor.

Bayram dönüşlerinde genellikle yoğunluğun yaşandığı güzergah olan Anadolu Otoyolu Bolu geçişi bayramın üçüncü gününde akıcı bir trafiğe sahip.

Kırıkkale'de yoğunluk yok, Ankara'da otogar sakin

43 ilin kesişim noktası olan Kırıkkale trafiğinde de bir sıkıntı yoktu. Ankara şehirlerarası otobüs terminali de sakindi.

İstanbul'da Adalara gitmek isteyenler ise iskelelerde kalabalık oluşturdu. Ek seferlerle yoğunluk eritildi. Bazı vatandaşlar oluşan yoğunluk ve sosyal mesafeye uyulmaması nedeniyle tepkilerini dile getirdi.