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Hatay'da iki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.
Sivrikavak Mahallesi'nde husumetli iki aile arasında yol verme yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kavganın yaşandığı mahallede güvenlik önlemi aldı.
Etiketler: Silahlı Kavga hataySon Güncelleme: 2 Ağustos 2020 Pazar 17:43
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