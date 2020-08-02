Aliağa ilçesindeki kapalı cezaevinde vatani görevini yaparken yüksekten düşme sonucu hayatını kaybeden Osman Özçalimli'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından memleketi Kars'a getirildi.

Özçalimli'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, Kars Harakani Havalimanı'nda uçaktan tören mangasınca alınarak cenaze nakil aracına konuldu.

Digor ilçesine bağlı Kocaköy köyüne getirilen Özçalimli'nin naaşı, Asri Mezarlık'ta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Törene, Digor Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Kars İl Jandarma Komutan Vekili Albay Fuat Güney, Digor Belediye Başkanı Nebi Kerenciler ve Dağpınar Belde Belediye Başkanı Ömer Vargün ile çok sayıda vatandaş katıldı.