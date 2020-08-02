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Düzce'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Cevdet E. idaresindeki otomobil, Beyköy beldesinde bulunan Samandere Milli Park yolunda karşı yönden gelen Kazım A. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ve beraberlerindeki Emine Kazan ile Zübeyde Adak yaralandı.
İtfaiye ve sağlık ekiplerince, çevredeki vatandaşların da yardımıyla bulundukları yerden çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Cevdet E. ve Emine Kazan'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Etiketler: Samandere Milli Parkı düzceSon Güncelleme: 2 Ağustos 2020 Pazar 17:44
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