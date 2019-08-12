Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak’ta operasyona intikal sırasında uçurumdan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Altunyurt'un ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak’ta uçurumdan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hakan Altunyurt'un ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak’ta operasyona intikal sırasında uçurumdan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Altunyurt'un ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Kaynak: AA