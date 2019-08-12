İlçeye bağlı Sarıkaya köyü yakınlarında meydana gelen yangın üzerine bölgeye çok sayıda orman ekibi sevk edildi.

Bölgeye gönderilen 3 helikopter ve 10 arazöz ile çok sayıda orman işçisi yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA