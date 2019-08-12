Türkiye
Çanakkale'de orman yangını
12 Ağustos 2019 Pazartesi 19:13 - Son Güncelleme 12 Ağustos 2019 Pazartesi 19:21
Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İlçeye bağlı Sarıkaya köyü yakınlarında meydana gelen yangın üzerine bölgeye çok sayıda orman ekibi sevk edildi.
Bölgeye gönderilen 3 helikopter ve 10 arazöz ile çok sayıda orman işçisi yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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