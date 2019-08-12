Yerleşim yerlerine yakın Marmara Adası Mestanağa mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler yayılarak ormanlık alana sıçradı.

Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 3 helikopter, Marmara Adalar Belediyesi ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile özel mermer ocaklarına ait arazözlerle müdahale etti.

Bölgeye yangın söndürme helikopteri yönlendirildi.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy yaptığı açıklamada, rüzgarın çok etkili olduğunu ifade ederek, "Üst kesimlerde bulunan ahırların ve içindeki hayvanların ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Telef olan hayvanların olduğu yönünde bilgi alıyoruz." diye konuştu.

Yangın yerleşim yerlerine sıçradı, 60 ev tahliye edildi

Yerleşim yerlerine sıçrayan yangında, 4 itfaiye eri ve bazı vatandaşlar duman etkilendi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının yerleşim yerlerine sıçraması nedeniyle 2 evin yandığı, yaklaşık 60 evin de tahliye edildiği belirtildi.

Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında çok sayıda hayvanın telef olduğu, jandarmaya ait lojmanların da zarar gördüğü öğrenildi.

Alevler yeniden yükseldi

Mestanağa mevkisinde gündüz saatlerinde çıkan ve akşam üzeri kontrol altına alınan yangın, bölgeye yakın Çınarlı Mahallesi'ndeki ormanlık alana sıçradı.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Bunun üzerine bölgedeki ekipler Çınarlı Mahallesi'ne sevk edildi.

Yerleşim yerlerine yakın olduğu bildirilen yangına çok sayıda ekip ve çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, yaptığı açıklamada, "Şu anda Marmara Adası'ndaki yangın tamamen kontrol altında." dedi.

Marmara Adaları’nda çıkan orman yangını tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sabaha kadar devam edecek. Detayları @trthaber muhabiri Kamuran Korur aktardı. pic.twitter.com/Dzf3eHTdKi — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 12, 2019

Dursunbey'deki orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Alaçam Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

Kısa sürede büyüyen yangına, Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğüne ait 22 arazöz, 4 dozer 4 su tankeri ile 7 yangın söndürme helikopteri müdahale etti.

Bölgeye çevre il ve ilçelerden takviye amacıyla ekipler sevk edildi.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçıvan yaptığı açıklamada, yangının Dursunbey'e 30 kilometre uzaklıktaki Alaçam Mahallesi ormanlık alanında çıktığını söyledi.

Bahçıvan, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirterek, "Allah devletimize zeval vermesin, tüm ekiplerimiz yoğun bir çalışma yürütüyorlar. Yangın hemen hemen kontrol altına alındı. Yaklaşık 20-25 hektarlık bir alanda zarar oluştu. Yerleşim yerine yakın olduğu için biraz korktuk ama ekipler tedbirini aldılar." diye konuştu.

Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

"Bugün toplam 27 yangın ile mücadele ettik"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınları ile ilgili TRT Haber'de soruları yanıtladı.

Bakan Pakdemirli, "Toplam 27 yangın ile mücadele ettik bugün. Bunların 15'i orman yangını, 12'si kırsal alan yangını." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Bugün 27 yangınla mücadele edildi. Son tüten duman bitene kadar durumu ciddiyetle takip edeceğiz. Yüzde doksanın üzerinde ihmal ve dikkatsizlikten kaynaklanıyor, insan hatası sebebiyle gerçekleşiyor. Tatil zamanlarında bu yangınlar artıyor. pic.twitter.com/p9rV5JQaj3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 12, 2019

Orman yangınlarında etkin şekilde kullanılan yangın söndürme helikopterleri ve yangın söndürme uçaklarının gün doğumundan gün batımına kadar kullanılabildiğini bu saatler dışında yangına bu araçlar ile müdahale edilemediğini söyleyen Bakan Pakdemirli, "Orman personeli özellikle gece saatleri içerisinde ekstradan ben orman personelinden bu işleri iyi bilen arkadaşları adaya sevk ettiriyorum. Yangın şu anda kısmen kontrol altında görünüyor. Rüzgarın kuvvetli esiyor olması arazi şartlarının çok sarp ve çetin olması şu ana kadar olan kazanımlarımızı gece kaybetmemize sebep olabilir. Bu nedenle gece de yangında son tüten duman tamamen bitene kadar ciddiye almak durumundayız ve ciddiye alıyoruz arkadaşlarla. Balıkesir ve Marmara Adası'nda 40 hektar alanın zarar gördüğünü tahmin ediyoruz. Biz yangının ne kadar alanda etkili olduğundan çok yangının bir an önce söndürülmesine çalışıyoruz." diye konuştu.

Farklı noktalarda eş zamanlı çıkan yangınlar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Pakdemirli, "Sıcaklığın, rüzgarın arttığı ve nemin düştüğü oranlarda risk olgusu bu işte hızlı bir şekilde artıyor. İstatistiksel olarak verebileceğim bilgi, yüzde 90'ın üzerinde dikkatsizlik ve ihmalden kaynaklı oluyor. Bunların aslında yüzde 90'ın üzerinde insan hatası var bu işlerde. Bazen kasıtlı şekilde çıkarılmış yangınlar vardır. Fakat özellikle tatil zamamı bu yangınların arttığını, ormanlık alanlarda piknik yapanlardan dolayı arttığını, anız yakma olaylarından sonra yangınların arttığını görüyoruz. Çok basit ormanda bir şişenin kalması ve güneş ışığı ile bunun yangına dönüşmesi, dikkatsizlik sonucu bir sigaranın atılması sonucu yangın çıkabiliyor. Alo 177 ihbar hattımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Vatandaşlarımızdan da duyarlılıkları için teşekkür ediyorum. Yangınlarla mücadele konusunda dünya lideri bir kurumuz fakat yangınların çıkmaması konusunda ise dünya lideri ülkelerden biri değiliz. İhmal ve dikkatsizlik kısmının altını özellikle çizmek istiyorum. Alo 177 hattını da bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Yangına müdahalede son bir yılda 18 dakikalardan 12 dakikalara kadar performansımızı artırmış olduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber, AA