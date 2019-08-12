Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve istihbarat şubeleri ile Göynücek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göynücek ilçesine bağlı Ilısu köyündeki bir mezrada operasyon düzenledi. Narkotik köpeği ‘Puslu’nun da yer aldığı operasyonda 8,6 kilo ağırlığında kubar esrar maddesi ile uyuşturucu madde temin etmek amacıyla yetiştirilen 2 bin 500 kök Hint keneviri tespit edildi.

Şüpheliler A.A, F.K, E.K, Ü.A ve A.A yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: TRT Haber