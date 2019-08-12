Akçakoca'da 17-18 Temmuz tarihlerinde yaşanan sel felaketinin ardından bölgede incelemelerde bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Hemşin köyünde bir bahçede vatandaşlarla fındık topladı.

Yıldırım, daha sonra üreticilerle sohbet etti, çay içti.

Bölgenin sel felaketi ile bir acı yaşadığını vurgulayan Yıldırım, fındık fiyatının erken açıklanmasıyla bölge halkının biraz olsun moral bulduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık meselesini bildiğini ve önemsediğini anlatan Yıldırım, "Fındık fiyatının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 17 lira olarak açıklanması fındık politikası anlamında çok önemli. Cumhurbaşkanımız üreticinin hak ettiğini ve emeğinin karşılığını bulması için herkesi mutlu edecek bir taban fiyatı ilan etti." diye konuştu.

Yıldırım, Düzce, Ordu ve Giresun'da ana işi fındık olan vatandaşların bu yıl güzel bir mahsul alması ve yüzlerinin gülmesini diledi.

Türkiye'nin fındık konusunda belirleyici bir ülke olduğunu belirten Yıldırım, "Ama yavaş yavaş konumumuzda zayıflama görüyoruz. İnşallah fiyat politikası ile biraz fındık üzerinde yoğunlaşma imkanı olur. Fındık hem üreticiye hem de ülkemize önemli bir gelir kapısı olmaya devam eder." şeklinde konuştu.

Yıldırım, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk'ü makamında ziyaret etti, ardından selden zarar gören esnafla bir araya geldi.

Kaynak: AA