Haber Giriş: 20 Eylül 2021 Pazartesi 14:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Erciyes'in zirvesi beyaz örtüyle kaplandı
Dün akşam saatlerinde Kayseri genelinde etkisini gösteren yağmur, Erciyes'te kara dönüştü.
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı.
Dağın 3 bin 500 rakımdaki Hörgüçkaya mevkisi ile yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.
Kar yağışı nedeniyle Erciyes'in eteklerindeki Hacılar ilçesi ile Kıranardı ve Hisarcık mahallelerinde hava sıcaklığı gece 6 dereceye kadar düştü.
Etiketler: Kar Yağışı Yağış
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