İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, özel güvenlik işlemlerinin dijital ortamda yapılmasını sağlayan ÖGNET ile zamandan tasarruf sağlanırken, vatandaş üzerindeki maliyet yükünün büyük bölümünün kaldırıldığı belirtildi.

Özel güvenlik sektörü çalışanları ile Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı birimlerini tek çatı altında toplayan ve yaklaşık 100 bin kullanıcısı bulunan sistem üzerinden geçen yıl 1 milyon 703 bin 355 işlemin dijital ortamda yapıldığı belirtilen açıklamada, bu sayede 154 milyon 704 bin 747 lira ve 2 milyon 596 bin evrak kağıdından tasarruf sağlandığı kaydedildi.

Özel güvenlik kimlik kartı başvurularının e-Devlet sistemine taşındığı belirtilen açıklamada, ÖGNET'in de e-Devlet'e entegrasyonuyla, başvurularda istenen dilekçe, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formu, banka dekontu, sağlık raporu gibi 3 milyon 571 bin 612 evrak kağıdı ile yıllık 86 milyon liralık tasarruf sağlanacağı bildirildi.