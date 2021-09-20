Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan ve İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 21-26 Eylül'de düzenlenecek olan TEKNOFEST'te ilk kez Orman Genel Müdürlüğü (OGM) de yer alacak.

Özellikle orman yangınlarının önlenmesi ve erken müdahale edilmesi konusunda yerli ve yabancı en güncel teknolojileri kullanan OGM, etkinlik alanında yer alacak standında TEKNOFEST ziyaretçilerini ağırlayacak.

Orman yangınları için kullanılan yerli üretim insansız hava aracı Bayraktar'ı sergileyecek olan OGM, ayrıca komuta helikopterleri, arazözler, su tankerleri, insansız kuleler, karar destek sistemi, araç takip sistemi, Yangın-Cell gibi teknolojileri meraklılarıyla buluşturacak.

İHA görüntüleri canlı izletilecek

Festivale katılanlara İHA'lardan ve kule kameralarından gelen görüntülerin nasıl takip edildiği, araçların yangın mahalline nasıl sevk edildiği ve koordinasyonun nasıl sağlandığı canlı izletilecek.

OGM'nin gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinin anlık takip edildiğini, raporlandığını ve denetlendiğini gösteren yerli yazılıma sahip Orman Bilgi Sistemi de ana ekran ve mobil uygulamaları üzerinden sergilenecek.

Ayrıca bu yıl geliştirilen, depremlerin ormanlara etkilerini simüle eden deprem simülasyonu ve rüzgarların ormanlar üzerinde etkisini simüle eden rüzgar simülasyonu ilk defa görücüye çıkacak.