Haber Giriş: 20 Eylül 2021 Pazartesi 12:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobillerinde 40 kilo uyuşturucu taşıyan çift tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Muş'ta çocuklarının da bulunduğu otomobilde 40 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirilen çift tutuklandı.
Hakkari'den otomobiliyle yola çıkan S.T. ve eşi R.H.T, Muş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince takibe alındı.
Kent girişindeki polis uygulama noktasında durdurulan araçta, Narkotik Köpeği Thor'un desteğiyle yapılan aramada, 80 paket içerisinde 40 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Araçta iki çocuğu da bulunan S.T. ve R.H.T. çifti gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu
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