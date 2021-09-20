Hakkari'den otomobiliyle yola çıkan S.T. ve eşi R.H.T, Muş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince takibe alındı.

Kent girişindeki polis uygulama noktasında durdurulan araçta, Narkotik Köpeği Thor'un desteğiyle yapılan aramada, 80 paket içerisinde 40 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Araçta iki çocuğu da bulunan S.T. ve R.H.T. çifti gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.