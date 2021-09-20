Bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ankara’dan Çorum’a kaçak makaron sigara getirileceğini tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Osmancık ilçesinde 2 aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada 1 milyon 30 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.