Haber Giriş: 20 Eylül 2021 Pazartesi 13:09Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çorum'da iki araçtan 1 milyon 30 bin kaçak makaron çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Çorum’un Osmancık ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 milyon 30 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ankara’dan Çorum’a kaçak makaron sigara getirileceğini tespit etti.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Osmancık ilçesinde 2 aracı durdurdu.
Araçlarda yapılan aramada 1 milyon 30 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Çorum Kaçakçılık Makaron
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