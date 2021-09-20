Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın ile Kastamonu’nun kıyı, Bolu ve Karabük’ün kuzey ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

@meteoroloji_twi’den alınan bilgilere göre



Yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren



Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın ile Kastamonu’nun kıyı, Bolu ve Karabük’ün kuzey ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor



Sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun pic.twitter.com/toWwN4aJo1 — AFAD (@AFADBaskanlik) September 20, 2021

Meteoroloji sarı uyarı verdi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından, kuvvetli yağış beklenen illerde yaşayan vatandaşlara, sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olma uyarısında bulunuldu.

[Grafik: MGM]

Sel sırasında ne yapılmalı?

Sel tehlikesi sırasında alınabilecek önlemlere de yer verilen paylaşımda, sel bölgesini terk ederek yüksek ve güvenli bölgelere gidilmesi, elektrik kaynaklarından uzak durulması ve araçla suyla kaplı yoldan gidilmemesi belirtildi.