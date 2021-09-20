AFAD'dan 7 il için sel uyarısı
AFAD, kuvvetli yağış beklenen Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Bolu ve Karabük'te yaşayan vatandaşları sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın ile Kastamonu’nun kıyı, Bolu ve Karabük’ün kuzey ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
@meteoroloji_twi’den alınan bilgilere göre— AFAD (@AFADBaskanlik) September 20, 2021
Yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren
Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın ile Kastamonu’nun kıyı, Bolu ve Karabük’ün kuzey ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor
Sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun pic.twitter.com/toWwN4aJo1
Meteoroloji sarı uyarı verdi
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından, kuvvetli yağış beklenen illerde yaşayan vatandaşlara, sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olma uyarısında bulunuldu.
Sel sırasında ne yapılmalı?
Sel tehlikesi sırasında alınabilecek önlemlere de yer verilen paylaşımda, sel bölgesini terk ederek yüksek ve güvenli bölgelere gidilmesi, elektrik kaynaklarından uzak durulması ve araçla suyla kaplı yoldan gidilmemesi belirtildi.