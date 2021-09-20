Trabzon'u yılın 8 ayında ziyaret eden yerli turistler ortalama 2, yabancılar ise 4 gece konakladı.

Geçen yılın aynı döneminde 309 bin 967'si yerli, 54 bin 734'ü yabancı olmak üzere 364 bin 701 kişinin ziyaret ettiği Trabzon, bu yılın aynı döneminde 996 bin 192'si yerli, 226 bin 206'sı yabancı olmak üzere 1 milyon 222 bin 398 turisti ağırladı.

Kenti bu yıl ziyaret edenlerin sayısı, 2020'nin aynı dönemine göre yabancı turistte yaklaşık yüzde 313, yerli ziyaretçide yüzde 221 arttı, genel toplamda ise yüzde 235 artış gerçekleşti. Geceleyen turist sayısı da toplamda yüzde 245 yükseldi.

Yılın ocak-ağustos döneminde turizminden elde edilen gelir 135 milyon 723 bin 600 dolar olarak gerçekleşti.

En fazla dış hat uçuşu ağustosta yapıldı

Turizmden aylık bazda en fazla gelir 67 milyon 552 bin 800 dolarla ağustosta, 53 milyon 291 bin 400 dolarla temmuzda, 11 milyon 535 bin dolarla da haziranda elde edildi.

Trabzon'a yılın 8 ayında 896 dış hat uçuşu yapıldı.

En fazla dış hat uçuşunun yapıldığı ay ise ağustos olarak gerçekleşti. Ağustos ayında Trabzon'a yurt dışından 48 noktadan 371 uçuş oldu.

Turistler müze ve ören yerlerini gezdi

Trabzon'daki milli parklar ile tabiat parklarını 1 milyon 945 bin 407 kişi ziyaret etti.

Ocak-ağustos döneminde 1 milyon 392 bin 543 kişiyi ağırlayan Uzungöl Tabiat Parkı en çok ziyaret edilen yer oldu. Burayı 184 bin 45 kişi ile Altındere Vadisi Milli Parkı, 171 bin 588 ziyaretçi ile Sürmene Çamburnu Tabiat Parkı izledi.

Müze ve ören yerleri kapsamında ise Sümela Manastırı'nı aynı dönemde 132 bin 200, Atatürk Köşkü'nü 126 bin 490 turist ziyaret etti.

Trabzon Havalimanı'nı 1,6 milyon yolcu kullandı

Trabzon Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mustafa Asan, Trabzon'un gelirinin yaklaşık yüzde 50'sinin turizmden karşılandığını söyledi.

Asan, Türkiye genelinde olduğu gibi Trabzon'da da turizm sektöründe 1 Haziran itibarıyla hareketlilik yaşanmaya başladığını kaydederek, "Ağustos ayı dahil 2021 yılında şehrimizi yaklaşık 1 milyon yerli, 230 bin yabancı turist ziyaret etti" dedi.

Trabzon Havalimanı'na yurt dışından ağustos ayında 371 sefer gerçekleştirildiğini anlatan Asan, 8 aylık dönemde ise 180 bin 555'i yabancı olmak üzere toplam 1 milyon 652 bin yolcunun havalimanını kullandığını vurguladı.