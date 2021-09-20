Yazlıkçılar ölü balıkla dolan nehre, denizden küreklerle kanal açarak su taşımaya çalıştı.

İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Çandarlı ilçesinden denize dökülen Bakırçay Nehri'nin eski yatağında ölü balıklar kıyıya vurdu.

Çevredekiler, balıkların oksijen yetersizliğinden öldüğünü ileri sürdü.

[Fotoğraf: İHA]

Toplu balık ölümlerinin sebebi araştırılıyor

1,5 kilometrelik kıyı şeridinde kıyıya vuran kefal, sazan, levrek gibi balıkların büyük bölümü henüz erişkin bile değil.

İhbar üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri nehirden numune topladı.

Balıkların ölüm sebebini belirlemeye ilişkin inceleme sürüyor.