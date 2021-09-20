Ordu´da fındık hasat sezonunun tamamlanmasının ardından, fındıklarını toplayan üreticiler mahsullerini kurutma arayışına düştü. Ordu’ya bağlı Korgan ve Ünye ilçelerindeki üreticiler, havaların yağışlı olması nedeniyle, topladıkları fındıklarını kurutmak için Tokat´a getirdiler.

Üreticiler fındıklarını,Tokat´ın Niksar ilçesi ile Reşadiye ilçesi arasında bulunan uluslararası D-100 karayolunda kamyon park alanlarında yere sererek kurutuyorlar.

"Oralarda kalsak çürüyecekti"

Fındıkları kurutmaya getiren üreticilerden biri, "Ordu´nun Korgan ilçesinden geliyoruz. Havalar yağmurlu olduğundan dolayı mecbur kaldık buralara gelmeye. Bir aydan beri yani fındığa başladığımızdan beri hiç durmadan yağmur yağıyor. En son son çare olarak hava durumunu da tabii kontrol ediyoruz devamlı fındıktan dolayı. Hava durumunu baktık buralarda güzel. Arabalara yükledik geldik buraya fındığı. Zaten oralarda da kalsak çürümek üzereydi fındığımız. Mecbur kaldık. Sağ olsunlar Niksar´daki vatandaşlar da bize sağduyuyla yaklaşıyorlar" diye konuştu.

"40 tona yakın fındıkla geldik"

Diğer bir fındık üreticisi de, "2 grupla 40 tona yakın fındıkla geldik. Diğer yerler de var. Akrabalarımız, komşularımız. Bütün memleket buraya geldi yani bütün Ordu, Korgan, Ünye hep buralarda" dedi.