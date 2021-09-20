Haber Giriş: 20 Eylül 2021 Pazartesi 13:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elektrik kablosuna asılan çocuk son anda kurtuldu
İstanbul'da aydınlatma direğinden sarkan elektrik kablosuna asılan 7 yaşındaki çocuk, kablonun bir anda kıvılcımlar saçarak patlaması üzerine büyük korku yaşadı.
Esenyurt'ta sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan 7 yaşındaki Hasan Ali I., elektrik direğinden sarkan kabloya tutunarak sallanmaya çalıştı. Ancak bu sırada elektrik kablosu kıvılcımlar saçarak patlamaya başladı.
Büyük korku yaşayan çocuk, olayı yara almadan atlattı. Patlamayı gören diğer çocuklar da panikle olay yerinden kaçtı.
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Elektrik
Sıradaki Haber
Baraj gölü çekildi, eski yapılar gün yüzüne çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz