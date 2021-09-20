Eğil ilçesinde, yapımına 1986'da başlanan ve 1997'de tamamlanan Dicle Barajı nedeniyle çevredeki yerleşim yerleri sular altında kaldı.

Baraj gölü suları altında kalan yerler arasında Selman Mahallesi de yer aldı. Baraj gölünde suyun çekilmesiyle mahalle camisinin çatısı, göründü.

[Fotoğraf: DHA]

Su seviyesi düştükçe kıyıya yakın olan yerleşim yerleri de belirginleşti. Suların çekilmesiyle ortaya çıkan manzarayı görmek isteyenler ise feribotla baraj gölünde seyahat ediyor.

[Fotoğraf: DHA]

Barajlardaki su seviyesi yüzde 30'lara düştü

Öte yandan Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre, kuraklık nedeniyle Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde bulunan barajlarda doluluk oranları, yüzde 30’ların altına düştü. Hidroelektrik ve sulama amaçlı kullanılan barajlardaki su seviyesinin ciddi oranda düşmesi, bölge çiftçisini ise endişelendiriyor.

[Fotoğraf: DHA]