Haber Giriş: 20 Eylül 2021 Pazartesi 13:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sancaktepe'de ana su borusu patladı
İstanbul Sancaktepe'de İSKİ'ye ait ana su borusu iki ayrı yerden patladı. Bölgede trafik akışı bir süre dururken, bir fabrikanın giriş katını da su bastı.
Mimar Sinan Mahallesi Baraj Yolu Caddesi'nde bulunan İSKİ'ye ait ana su borusu, henüz belirlenemeyen nedenle 2 yerden patladı.
Olay nedeniyle Baraj Yolu Caddesi trafiği kapatılırken, yakınındaki bir fabrikanın girişini de su bastı.
Tahliye işlemi sürüyor
Ekiplerce suyun kesilmesinin ardından ulaşıma kapanan yol tekrar trafiğe açıldı.
Su baskının yaşandığı fabrikadaki su tahliye işlemi ise devam ediyor.
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