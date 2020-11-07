15 yaşındaki Günay Özışık enkaz altında cep telefonu görüntüsüyle sesini duyurdu. Ekiplerin 10 saat süren çabasıyla kurtarıldı, hayata tutundu.

Yoğun bakımda kendisine geldiğinde görme engelli abisi Tanay'ı sordu.

"Anne ağabeyim memurluk sınavına hazırlanıyordu. Kim çalıştıracak onu şimdi? Sen çalıştırır mısın?"

Günay'ın abisi Tanay Özışık, 6 yıl önce 10 milyonda bir görülen ve tedavisi olmayan leber hastalığına yakalandı. Görme kaybı yaşadı. Özışık'ı yaşama bağlayan Günay oldu. Ağabey Özışık, "Gözüm oldu, elim oldu, ayağım oldu. Dediğim gibi biz arkadaş gibiydik. Tıpkı bir öğretmen gibi şıkları okuyordu. Aralarda yanlış yaptığımda motive edip güldürüyordu, değişik bir stili vardı, kardeş öğretmen gibiydi." diye konuştu.

Ağabeyinin okulu bitirmesini sağladı

Anne Olcan Özışık ise, "Onunla ilgili her sorumluluğu üstüne almaya çalıştı, beni çok rahatlattı. "Anne sen çalış bu durumda bizim her şeye yetişmemiz lazım, ben ağabeyimle ilgilenirim." diyerek onu derslerine çalıştırdı, onun okulu bitirmesini sağladı." ifadelerini kullandı.

Hastaneden ayrılmayan Tanay'ın, şimdi tek bir isteği var, kardeşinin bir an önce sağlığına kavuşması. "Ben böyle kalayım o iyileşsin sorun değil, benim için göz. Zaten alıştım ben. Allah sabrını veriyor. Önemli olan onun iyileşmesi benim şifamdan önce o şifa bulsun." diye duygularını dile getirdi.

Bu süreçte kardeşlerin ortak mutluluğu ise Fenerbahçe spor kulübü'nden hediye gönderilen çubuklu forma oldu.

Haber: Bahar Toprak

Kamera: Yusuf Beşli