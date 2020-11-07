Edirne Belediyesi koronavirüs salgının önlemek amacıyla şehir içi toplu taşımada HES kodu uygulamasını 1 Aralık'ta başlatacağını duyurdu.

Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Şehir içi toplu ulaşım araçlarına binişlerde kullandığınız kent kartlarınıza ya da kredi kartlarınıza HES kodu tanımlaması yaparak, sağlıklı ve güvenli seyahatin ilk adımlarını atıyoruz" denildi.

Hes kodu, kent kartlara tanımlanacak

Açıklamada HES kodunun kent kartlara tanımlanacağı ifade edilirken, kartların hes.edirne.bel.tr adresi üzerinden tanımlanabileceği bildirildi.

Riskli kişilerin şehir içi toplu ulaşım kullandıkları tespit edilmesi halinde, Sağlık Bakanlığı ve Edirne Valiliği tarafından İçişleri Bakanlığı'na bildirilerek, cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.