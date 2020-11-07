Senirkent Kaymakamlığından alınan bilgilere göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Uluğbey köyünde, COVID-19 vakaları ve temaslı sayılarında artış olması nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Karar, bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.