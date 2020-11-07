Haber Giriş: Kaynak: AA
Isparta'da bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Isparta'nın Senirkent ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Senirkent Kaymakamlığından alınan bilgilere göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Uluğbey köyünde, COVID-19 vakaları ve temaslı sayılarında artış olması nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Karar, bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 7 Kasım 2020 Cumartesi 17:11
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