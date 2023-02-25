Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde 7 katlı bir bina çökmüş ve 40 saat sonra enkaz altından 9 yaşındaki Yağmur Albayrak sağ çıkarılmıştı.

Babasının başında sürekli moral verdiği küçük Yağmur, “Çok üşüyorum, ellerim bembeyaz oldu. Anneanneme gitmek istiyorum baba” sözleri ile herkesi ağlatmıştı.

Depremin simgelerinden birisi haline gelen Yağmur’un tedavisi Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde sürüyor. Yaşadıkları o anları anlatan Yağmur, artık üşemediğini ve aksine terlediğini söyledi.

Muhabirin elinden mikrofonu alan ve şarkı söyleyen Yağmur, en sevdiği sanatçı olan Deniz Toprak’ı görmek istediğini dile getirdi.

"Korkmanıza hiç gerek yok, Kelime-i Şehadet getirin"

Bir anda panik yaşadıklarını belirten Yağmur Albayrak, “Sarsıntılar olmaya başladı. Babam da beni tuttu. Koltuğu tutacakken eli çok kötü sıkıştı. Babam üstüme düştüğü için benim de ayağım sıkıştı. Beni çıkarmakta zorlandılar ama kurtulduk. Kelime-i Şehadet getirdik. Yeni bir döneme başlayacağımızı söyledik. Artık üşümüyorum aksine terliyorum. Öğretmen olmak istiyorum.

Çünkü öğretmenimden görüyorum ve çok hoşuma gidiyor. İlk önce boynuma boyunluk taktılar. Ondan sonra herkes beni havaya kaldırdı ve ambulansa koydu. Sonra babamı da koydular. Babam, biz buradan bir çıkalım, annen ile Elif’i kurtaralım beraber yeni bir hayat kuracağız ve tatile gideceğiz dedi. Güçlü olun, korkmanıza hiç gerek yok. Kelime-i Şehadet getirin. Ağzınızdan değil burnunuzdan nefes alın” dedi.

"Zordu ama yine de dayanabildim. Çok soğuktu"

Enkaz altında paniklemediğini ve korkmadığını aktaran Albayrak, “Babam yanımda olduğu için korkmadım. Ağzımdan değil burnumdan nefes aldım. Zordu ama yine de dayanabildim. Çok soğuktu. Çok rüzgar esiyordu. Bir baktım sanki ağaçlar var. Enkazın altında bir ışık gördüm ama babamda gördü.

Belki de bizi kurtarmak için gelenler ışık tutuyordu. Sanki evin arka bahçesindeydik. Şarkı söylemeyi ve dinlemeyi çok seviyorum. En sevdiğim sanatçı Deniz Toprak ile görüşmek istiyorum” diye konuştu.

“Yürümeye başlayacak”

Yağmur’un sağlık durumu hakkında bilgi veren yengesi Sevgi Albayrak, “40 saat sonra kurtarıldı. Çok sevindik. İlk geldiğinde ayağı kötüydü. Şimdi toparladı ve ameliyatlarını da oldu. Bu hafta hastaneden çıkacağız. Pazartesi günü de yavaş yavaş yürümeye başlayacak” şeklinde konuştu.