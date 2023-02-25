Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi 17:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Günlerdir konuşmayan İbrahim, psikososyal destekle güldü
Göçük altında kalıp yaralı olarak kurtarılan İbrahim Yaşar’a Karagöz-Hacivatlı doğum günü sürprizi yapıldı. Psikososyal destek ekiplerinin sürprizi, enkazdan kurtarıldıktan sonra günlerdir kimseyle konuşmayan İbrahim’i ayaklandırdı.
Adıyaman'da enkaz altından sağ olarak kurtarılan İbrahim Yaşar ve 2 kardeşi, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne tedavileri yapılmak üzere getirildi.
Hastanede tedavi altına alınan Yaşar’ın doğum gününü, Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Ayşe Nur Baysal sürpriz yaparak kutladı.
Dicle Üniversitesi Hastanesi ve Sosyal Yardımlaşma İl Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen doğum günü sürprizi, Karagöz-Hacivat karakterleri ile kutlandı.
Enkazdan kurtarıldıktan sonra günlerdir kimseyle konuşmayan İbrahim’i moral dolu sürpriz ayaklandırdı.
Yaşar, yeni yaşı 15'e pasta keserek ve hediyeler alarak girdi.
Sürpriz doğum gününe hastanede görevli doktorların bir kısmı da katıldı.
Etiketler: Deprem Diyarbakır
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