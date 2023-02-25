Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi 16:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 FETÖ üyesi yakalandı
[Fotograf: AA]
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 FETÖ üyesi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan terör örgütü üyesi 2 kişinin yakalandığı belirtildi.
Yapılan incelemede yakalanan kişilerin, FETÖ mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.
Etiketler: FETÖ Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı
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