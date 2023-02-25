Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi 15:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde artçı deprem
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Ekinözü ilçesinde saat 15.41'de, 4,7 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmraş'ın Ekinözü ilçesinde saat 15.41'de 4,7 büyüklüğünde artçı deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 5,32 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş
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