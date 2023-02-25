Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi 13:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Depremin hasarı içeriden görüntülendi
Depremin büyük yıkıma neden Adıyaman'da, enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, TRT Haber FPV Dronu, ağır hasarlı yapıları görüntüledi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.
Depremler, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana'da yıkıma yol açtı.
Adıyaman'da şiddetli sarsıntının etkisiyle yüzlerce ev, cami, okul ve iş yeri yıkıldı, park halindeki birçok araç hasar gördü. Kentte arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, TRT Haber FPV Dronu, ağır hasarlı yapıları görüntüledi.
Yapıların içerisindeki ağır hasar kameralara yansıdı.
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