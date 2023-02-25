Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi 12:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY'nin Düsseldorf'a düzenleyeceği bazı seferler iptal edildi
[Fotograf: AA]
Almanya'nın Düsseldorf şehrinde havalimanı çalışanlarının grev kararı alması nedeniyle Türk Hava Yolları ve AnadoluJet, bu kente 27 Şubat'ta yapmayı planladıkları bazı seferleri iptal etti.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 27 Şubat Pazartesi günü grev nedeniyle Düsseldorf Havalimanı yüzde 10 kapasiteyle çalışacak.
Grev sebebiyle bu tarihte yapılması planlanan THY'nin TK 1525-1526 İstanbul-Düsseldorf-İstanbul, TK 1527-1528 İstanbul-Düsseldorf-İstanbul, TK 1529 İstanbul-Düsseldorf, TK 1530 Düsseldorf-İstanbul, Anadolujet TK 7730-32 Sabiha Gökçen-Düsseldorf-Sabiha Gökçen, TK 7740-41 Sabiha Gökçen-Düsseldorf-Sabiha Gökçen Havalimanı seferleri iptal edildi.
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