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Türkiye
İHA 12.06.2023 19:45

Enkazdan çıkan 49 yıllık mektup

Hatay'da enkazlar arasında 49 yıllık bir mektup bulan Tıp Fakültesi öğrencisi Derya Kahıgan, yazılanlardan etkilenip ilk görev yeri olarak Antakya'yı tercih etmeye karar verdi.

Enkazdan çıkan 49 yıllık mektup
[Fotograf: İHA]

Depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da çalışmalar sürüyor. Gönüllüler ve durumu yerinde görmek isteyenler de bölgeyi ziyaret etmeye devam ediyor.

Arkadaşlarıyla bölgeye giden İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Derya Kahıgan da gördükleri karşısında büyük üzüntü yaşadıklarını belirtti.

Enkazların arasından geçerken duygusal anlar yaşadıklarını dile getiren Kahıgan, "Burada anıların da insanlarla birlikte enkaz altında kaldığını gördük. Hepimiz enkazların arasında bir şey bıraktık. İnsanların anıları depremle birlikte gömüldü" diye konuştu.

Enkazdan çıkan 49 yıllık mektup

49 yıllık mektup duygulandırdı

Molozlar arasında bulunan ve 49 yıl önce yazılan mektuptan kesitler okuyan Kahıgan, "Büyük ihtimal gurbetten yazılmış bir mektup. Ailesine para göndereceğini ve ağabeyine yapacağı yardımdan bahsediyor. Antakya’daki anıtın önünde çekilmiş bir fotoğraf buldum. Mektup beni çok duygulandırdı. Antakya’ya ilk gelişim ve görüşüm de böyle oldu. Gelmeden önce evimizden çok üzüldük elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık. Yıkımın bu kadar büyük olduğunu beklemiyordum. Gelince tamamen yıkılmış hayalet bir şehir gördüm. İnsanlar yok, sokaklar bomboş" dedi.

"İlk görev yerim söz Antakya olacak"

Kısa süre sonra mezun olacağını ve ilk görev yeri olarak Hatay’ı tercih edeceğinin altını çizen Derya Kahıgan, "Stajlarım başlasaydı ve elimden fazlası gelseydi deprem anında da burada olmayı isterdim. Antakya’ya gönül borcumuz var. 49 yıl önce yazılan bir mektubun enkazın arasından elime geçeceğini tahmin bile edemezdim. Bu kadar korunmuş yırtılmamış. İlk görev yerim söz Antakya olacak" dedi.

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