Çok Bulutlu 20.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 12.06.2023 19:12

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski HDP İstanbul Eş Başkanı yakalandı

Hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski HDP İstanbul Eş Başkanı D.E. Ankara'da yakalandı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski HDP İstanbul Eş Başkanı yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, "PKK/KCK üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak" suçlarından hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski HDP İstanbul Eş Başkanı D.E'nin Ankara'da saklandığını tespit etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, geçmişte PKK/KCK'nın sözde siyasal alanında örgütsel faaliyetlerde de bulunduğu belirlenen D.E, TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla gözaltına aldı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince aranan D.E. hakkında, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak ve resmi bir belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunma suçlarından da işlem yapılacağı belirtildi.

D.E'nin, işlemlerin ardından cezaevine götürüleceği bildirildi.

ETİKETLER
Ankara HDP
Sıradaki Haber
Diyarbakır Havalimanı geçen ay 192 bin yolcuya hizmet verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:58
Ölümden dönen kişiler unuttuklarını kısa süreliğine hatırlıyor
19:55
BM Genel Sekreteri Guterres: Rusya'nın tahıl girişiminden çekilme ihtimalinden endişeliyim
19:50
Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci trafik kazası geçirdi
20:01
Biden, diş tedavisi nedeniyle önceden planlanan programına katılamayacak
19:56
Yargıtay'dan HDP'nin hazine yardımına tedbir talebi
18:59
Finlandiya'nın NATO'nun askeri kanadına resmi entegrasyon süreci tamamlandı
Su baskınlarının olduğu Çankaya'da temizlik çalışmaları sürüyor
Su baskınlarının olduğu Çankaya'da temizlik çalışmaları sürüyor
FOTO FOKUS
18 bin flamingo yumurtadan çıktı
18 bin flamingo yumurtadan çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ