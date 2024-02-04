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Türkiye
TRT Haber 04.02.2024 11:19

Enkaz altındaki oğlu yerine daha zor durumdaki öğrencileri kurtardı

Kahramanmaraşlı itfaiye eri Hacı Murat Özsığınan'ın oğlu asrın felaketinde enkaz altında kaldı. Oğlunu kurtarmaya giden Özsığınan, yurtta diğer öğrencilerin daha zor durumda olduğunu gördü. Özsığınan kurtarma çalışmalarına oğlunun arkadaşlarından başladı. Evladına öncelik tanımayan Özsığınan'ın oğlunu farklı ekipler yaralı olarak enkazdan çıkardı.

13 yaşındaki Muhammed Emin babasını, "Benim babam bir kahraman ama sadece benim değil aynı zamanda arkadaşlarımın ve tüm Maraş'ın kahramanı" sözleriyle anlattı.

Çünkü itfaiye eri babası Hacı Murat Özsığınan asrın felaketinde oğlunu değil enkaz altında kalan daha kötü durumdakileri kurtarmayı tercih etti.

İtfaiye eri Hacı Murat Özsığınan, "Benim oğlumun bir tanesi yurttaydı. Hocası beni aradı dedi. "Kursta" dedi, "kısmi bir göçük var" dedi. Biraz rahatlatmak için kursun sokağına girdiğimizde yani kurs binasının yerinde olmadığını gördük. Arama kurtarma faaliyetlerine orada başladık. Oğlumdan ses hiç yoktu" sözleriyle o geceyi anlattı.

Önceliği oğluna değil daha zor durumdakilere verdi

Muhammed ise enkaz altındaki anları, "Babam bana "ismin ne" diye seslendi. "Muhammed Emin" dedim." Sen misin oğlum" dedi. O an baya mutlu olmuştum. "Sıkışık bir yerin var mı, kaç kişisiniz" diye sordu. "Yok" dedim. "Daha zor durumda olanlar var önce onları sonra seni kurtaracağım" dedi" sözleriyle anlattı.

Kahramanmaraş İtfaiyesinde görevli Hacı Murat Özsığınan enkaz altında kalan diğer çocukları görünce kurtarma önceliğini onlara verdi.

Muhammed Emin sabırla babasını beklerken enkaz altında saatler geçti. Onu, beton yığının altından babasının mesai arkadaşları çıkardı.

Haber: Birgül Yazıcı
Kamera: İhsan Kırkbeşoğlu
Kurgu: Berkay Arslan

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Asrın Felaketi Deprem İtfaiye Kahramanmaraş
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